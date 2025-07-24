Divisas / AWK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AWK: American Water Works Company Inc
136.07 USD 0.20 (0.15%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AWK de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 135.88, mientras que el máximo ha alcanzado 137.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Water Works Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWK News
- CWT vs. AWK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- American Water Works (AWK) Up 1.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- VEOEY or AWK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- California American Water completes acquisition of Bass Lake Water Company
- 4 Women-Run Company Stocks Showing Strong 2025 Gains
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- VEOEY vs. AWK: Which Stock Is the Better Value Option?
- American Water Works stock falls after pricing 7 million share offering
- Southern Company Q2 Earnings Beat as Utility Sales Grow
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Up 11%
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- California Water Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Water Works Q2 2025 slides: EPS up 4.2%, guidance narrowed upward
- American Water declares quarterly dividend of $0.8275 per share
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Utilities Stocks Now
- American Water Works to Release Q2 Earnings: What's in the Cards?
- How to Find Strong Utilities Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- California Water Service Group (CWT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Rango diario
135.88 137.94
Rango anual
118.74 155.50
- Cierres anteriores
- 136.27
- Open
- 136.69
- Bid
- 136.07
- Ask
- 136.37
- Low
- 135.88
- High
- 137.94
- Volumen
- 1.646 K
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- -4.79%
- Cambio a 6 meses
- -7.64%
- Cambio anual
- -7.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B