AWK: American Water Works Company Inc

136.07 USD 0.20 (0.15%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AWK de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 135.88, mientras que el máximo ha alcanzado 137.94.

Rango diario
135.88 137.94
Rango anual
118.74 155.50
Cierres anteriores
136.27
Open
136.69
Bid
136.07
Ask
136.37
Low
135.88
High
137.94
Volumen
1.646 K
Cambio diario
-0.15%
Cambio mensual
-4.79%
Cambio a 6 meses
-7.64%
Cambio anual
-7.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B