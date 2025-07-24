通貨 / AWK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AWK: American Water Works Company Inc
135.38 USD 0.69 (0.51%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AWKの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり133.30の安値と135.79の高値で取引されました。
American Water Works Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWK News
- CWT vs. AWK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- American Water Works (AWK) Up 1.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- VEOEY or AWK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- California American Water completes acquisition of Bass Lake Water Company
- 4 Women-Run Company Stocks Showing Strong 2025 Gains
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- VEOEY vs. AWK: Which Stock Is the Better Value Option?
- American Water Works stock falls after pricing 7 million share offering
- Southern Company Q2 Earnings Beat as Utility Sales Grow
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Up 11%
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- California Water Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Water Works Q2 2025 slides: EPS up 4.2%, guidance narrowed upward
- American Water declares quarterly dividend of $0.8275 per share
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Utilities Stocks Now
- American Water Works to Release Q2 Earnings: What's in the Cards?
- How to Find Strong Utilities Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- California Water Service Group (CWT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
1日のレンジ
133.30 135.79
1年のレンジ
118.74 155.50
- 以前の終値
- 136.07
- 始値
- 134.17
- 買値
- 135.38
- 買値
- 135.68
- 安値
- 133.30
- 高値
- 135.79
- 出来高
- 2.185 K
- 1日の変化
- -0.51%
- 1ヶ月の変化
- -5.28%
- 6ヶ月の変化
- -8.10%
- 1年の変化
- -7.63%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B