Währungen / AWK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AWK: American Water Works Company Inc
135.38 USD 0.69 (0.51%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AWK hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.30 bis zu einem Hoch von 135.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Water Works Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AWK News
- CWT vs. AWK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- American Water Works (AWK) Up 1.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- VEOEY or AWK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- California American Water completes acquisition of Bass Lake Water Company
- 4 Women-Run Company Stocks Showing Strong 2025 Gains
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- VEOEY vs. AWK: Which Stock Is the Better Value Option?
- American Water Works stock falls after pricing 7 million share offering
- Southern Company Q2 Earnings Beat as Utility Sales Grow
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Up 11%
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- California Water Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Water Works Q2 2025 slides: EPS up 4.2%, guidance narrowed upward
- American Water declares quarterly dividend of $0.8275 per share
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Utilities Stocks Now
- American Water Works to Release Q2 Earnings: What's in the Cards?
- How to Find Strong Utilities Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- California Water Service Group (CWT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Tagesspanne
133.30 135.79
Jahresspanne
118.74 155.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 136.07
- Eröffnung
- 134.17
- Bid
- 135.38
- Ask
- 135.68
- Tief
- 133.30
- Hoch
- 135.79
- Volumen
- 2.185 K
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- -5.28%
- 6-Monatsänderung
- -8.10%
- Jahresänderung
- -7.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K