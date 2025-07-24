KurseKategorien
Währungen / AWK
Zurück zum Aktien

AWK: American Water Works Company Inc

135.38 USD 0.69 (0.51%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AWK hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.30 bis zu einem Hoch von 135.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Water Works Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AWK News

Tagesspanne
133.30 135.79
Jahresspanne
118.74 155.50
Vorheriger Schlusskurs
136.07
Eröffnung
134.17
Bid
135.38
Ask
135.68
Tief
133.30
Hoch
135.79
Volumen
2.185 K
Tagesänderung
-0.51%
Monatsänderung
-5.28%
6-Monatsänderung
-8.10%
Jahresänderung
-7.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K