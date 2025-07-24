货币 / AWK
AWK: American Water Works Company Inc
136.27 USD 1.31 (0.95%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AWK汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点136.19和高点138.30进行交易。
关注American Water Works Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
136.19 138.30
年范围
118.74 155.50
- 前一天收盘价
- 137.58
- 开盘价
- 137.48
- 卖价
- 136.27
- 买价
- 136.57
- 最低价
- 136.19
- 最高价
- 138.30
- 交易量
- 1.516 K
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- -4.65%
- 6个月变化
- -7.50%
- 年变化
- -7.02%
