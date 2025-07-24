Moedas / AWK
AWK: American Water Works Company Inc
136.07 USD 0.20 (0.15%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AWK para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 135.88 e o mais alto foi 137.94.
Veja a dinâmica do par de moedas American Water Works Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
135.88 137.94
Faixa anual
118.74 155.50
- Fechamento anterior
- 136.27
- Open
- 136.69
- Bid
- 136.07
- Ask
- 136.37
- Low
- 135.88
- High
- 137.94
- Volume
- 1.809 K
- Mudança diária
- -0.15%
- Mudança mensal
- -4.79%
- Mudança de 6 meses
- -7.64%
- Mudança anual
- -7.16%
