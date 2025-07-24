Devises / AWK
AWK: American Water Works Company Inc
135.06 USD 0.32 (0.24%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AWK a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.38 et à un maximum de 135.66.
Suivez la dynamique American Water Works Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- CWT vs. AWK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- American Water Works' Arm Installs New Battery Energy Storage System
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- American Water Works (AWK) Up 1.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- VEOEY or AWK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- California American Water completes acquisition of Bass Lake Water Company
- 4 Women-Run Company Stocks Showing Strong 2025 Gains
- Global Water Resources Q2 Earnings and Revenues Meet Estimates
- Consolidated Water Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates
- American States Water Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Up Y/Y
- VEOEY vs. AWK: Which Stock Is the Better Value Option?
- American Water Works stock falls after pricing 7 million share offering
- Southern Company Q2 Earnings Beat as Utility Sales Grow
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Up 11%
- American Water Works' Q2 Earnings Lag, Revenues Beat Estimates
- California Water Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- American Water Works (AWK) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Water Works Q2 2025 slides: EPS up 4.2%, guidance narrowed upward
- American Water declares quarterly dividend of $0.8275 per share
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Utilities Stocks Now
- American Water Works to Release Q2 Earnings: What's in the Cards?
- How to Find Strong Utilities Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- California Water Service Group (CWT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Range quotidien
134.38 135.66
Range Annuel
118.74 155.50
- Clôture Précédente
- 135.38
- Ouverture
- 135.58
- Bid
- 135.06
- Ask
- 135.36
- Plus Bas
- 134.38
- Plus Haut
- 135.66
- Volume
- 2.271 K
- Changement quotidien
- -0.24%
- Changement Mensuel
- -5.50%
- Changement à 6 Mois
- -8.32%
- Changement Annuel
- -7.85%
