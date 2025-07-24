CotationsSections
Devises / AWK
AWK: American Water Works Company Inc

135.06 USD 0.32 (0.24%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AWK a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.38 et à un maximum de 135.66.

Suivez la dynamique American Water Works Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
134.38 135.66
Range Annuel
118.74 155.50
Clôture Précédente
135.38
Ouverture
135.58
Bid
135.06
Ask
135.36
Plus Bas
134.38
Plus Haut
135.66
Volume
2.271 K
Changement quotidien
-0.24%
Changement Mensuel
-5.50%
Changement à 6 Mois
-8.32%
Changement Annuel
-7.85%
