Dövizler / AVXL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.46 USD 0.21 (2.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVXL fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.38 ve Yüksek fiyatı olarak 8.73 aralığında işlem gördü.
Anavex Life Sciences Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVXL haberleri
- Anavex Life Sciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Alzheimer’s data
- Anavex Life Sciences stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Anavex Life Pre-Treatment Prevented Cognitive Impairment In Animal Model of Alzheimer's Disease, New Publication Shows - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: As The EMA Decision Nears, Key Risks Outweigh The Hype (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Blarcamesine shows 19.5 month ’time saved’ in Alzheimer’s treatment
- Anavex Life Sciences: Early Blarcamesine Treatment Cuts Alzheimer's Progression by 20 Months - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Anavex Life Sciences extends CEO and principal financial officer contracts
- Anavex shareholders approve plan amendment
- Does Anavex's Alzheimer's Drug Actually Confer Benefit? (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Stock: A Small Bit Of Progress Against Alzheimer's Disease (NASDAQ:AVXL)
- Undercovered Dozen: VICI Properties, General Dynamics, LandBridge, Anavex +
- Anavex: Understanding Their Alzheimer's Open-Label Extension Data Skeptically
- Anavex Life Sciences Reports Prolonged Benefit Data Of Blarcamesine In Early Alzheimer's Over 3 Years - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: Looking At Different Statistical Approaches Before EMA Opinion (NASDAQ:AVXL)
Günlük aralık
8.38 8.73
Yıllık aralık
5.03 14.44
- Önceki kapanış
- 8.67
- Açılış
- 8.68
- Satış
- 8.46
- Alış
- 8.76
- Düşük
- 8.38
- Yüksek
- 8.73
- Hacim
- 2.529 K
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -11.32%
- 6 aylık değişim
- -1.74%
- Yıllık değişim
- 50.00%
21 Eylül, Pazar