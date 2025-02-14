Currencies / AVXL
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.96 USD 0.13 (1.43%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AVXL exchange rate has changed by -1.43% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 8.95 and at a high of 9.24.
AVXL News
- Anavex Life Sciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Alzheimer’s data
- Anavex Life Sciences stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Anavex Life Pre-Treatment Prevented Cognitive Impairment In Animal Model of Alzheimer's Disease, New Publication Shows - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: As The EMA Decision Nears, Key Risks Outweigh The Hype (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Blarcamesine shows 19.5 month ’time saved’ in Alzheimer’s treatment
- Anavex Life Sciences: Early Blarcamesine Treatment Cuts Alzheimer's Progression by 20 Months - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Anavex Life Sciences extends CEO and principal financial officer contracts
- Anavex shareholders approve plan amendment
- Does Anavex's Alzheimer's Drug Actually Confer Benefit? (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Stock: A Small Bit Of Progress Against Alzheimer's Disease (NASDAQ:AVXL)
- Undercovered Dozen: VICI Properties, General Dynamics, LandBridge, Anavex +
- Anavex: Understanding Their Alzheimer's Open-Label Extension Data Skeptically
- Anavex Life Sciences Reports Prolonged Benefit Data Of Blarcamesine In Early Alzheimer's Over 3 Years - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: Looking At Different Statistical Approaches Before EMA Opinion (NASDAQ:AVXL)
Daily Range
8.95 9.24
Year Range
5.03 14.44
- Previous Close
- 9.09
- Open
- 9.07
- Bid
- 8.96
- Ask
- 9.26
- Low
- 8.95
- High
- 9.24
- Volume
- 937
- Daily Change
- -1.43%
- Month Change
- -6.08%
- 6 Months Change
- 4.07%
- Year Change
- 58.87%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%