KurseKategorien
Währungen / AVXL
Zurück zum Aktien

AVXL: Anavex Life Sciences Corp

8.49 USD 0.18 (2.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVXL hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.46 bis zu einem Hoch von 8.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Anavex Life Sciences Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVXL News

Tagesspanne
8.46 8.73
Jahresspanne
5.03 14.44
Vorheriger Schlusskurs
8.67
Eröffnung
8.68
Bid
8.49
Ask
8.79
Tief
8.46
Hoch
8.73
Volumen
434
Tagesänderung
-2.08%
Monatsänderung
-11.01%
6-Monatsänderung
-1.39%
Jahresänderung
50.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K