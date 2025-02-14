Währungen / AVXL
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.49 USD 0.18 (2.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVXL hat sich für heute um -2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.46 bis zu einem Hoch von 8.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anavex Life Sciences Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.46 8.73
Jahresspanne
5.03 14.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.67
- Eröffnung
- 8.68
- Bid
- 8.49
- Ask
- 8.79
- Tief
- 8.46
- Hoch
- 8.73
- Volumen
- 434
- Tagesänderung
- -2.08%
- Monatsänderung
- -11.01%
- 6-Monatsänderung
- -1.39%
- Jahresänderung
- 50.53%
