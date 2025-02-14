通貨 / AVXL
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.67 USD 0.11 (1.25%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVXLの今日の為替レートは、-1.25%変化しました。日中、通貨は1あたり8.55の安値と8.93の高値で取引されました。
Anavex Life Sciences Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
8.55 8.93
1年のレンジ
5.03 14.44
- 以前の終値
- 8.78
- 始値
- 8.77
- 買値
- 8.67
- 買値
- 8.97
- 安値
- 8.55
- 高値
- 8.93
- 出来高
- 2.885 K
- 1日の変化
- -1.25%
- 1ヶ月の変化
- -9.12%
- 6ヶ月の変化
- 0.70%
- 1年の変化
- 53.72%
