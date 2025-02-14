Валюты / AVXL
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.96 USD 0.13 (1.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVXL за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.95, а максимальная — 9.24.
Следите за динамикой Anavex Life Sciences Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AVXL
- Anavex Life Sciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Alzheimer’s data
- Anavex Life Sciences stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Anavex Life Pre-Treatment Prevented Cognitive Impairment In Animal Model of Alzheimer's Disease, New Publication Shows - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: As The EMA Decision Nears, Key Risks Outweigh The Hype (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Blarcamesine shows 19.5 month ’time saved’ in Alzheimer’s treatment
- Anavex Life Sciences: Early Blarcamesine Treatment Cuts Alzheimer's Progression by 20 Months - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Anavex Life Sciences extends CEO and principal financial officer contracts
- Anavex shareholders approve plan amendment
- Does Anavex's Alzheimer's Drug Actually Confer Benefit? (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Stock: A Small Bit Of Progress Against Alzheimer's Disease (NASDAQ:AVXL)
- Undercovered Dozen: VICI Properties, General Dynamics, LandBridge, Anavex +
- Anavex: Understanding Their Alzheimer's Open-Label Extension Data Skeptically
- Anavex Life Sciences Reports Prolonged Benefit Data Of Blarcamesine In Early Alzheimer's Over 3 Years - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: Looking At Different Statistical Approaches Before EMA Opinion (NASDAQ:AVXL)
Дневной диапазон
8.95 9.24
Годовой диапазон
5.03 14.44
- Предыдущее закрытие
- 9.09
- Open
- 9.07
- Bid
- 8.96
- Ask
- 9.26
- Low
- 8.95
- High
- 9.24
- Объем
- 937
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- -6.08%
- 6-месячное изменение
- 4.07%
- Годовое изменение
- 58.87%
