Valute / AVXL
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.46 USD 0.21 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVXL ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.38 e ad un massimo di 8.73.
Segui le dinamiche di Anavex Life Sciences Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AVXL News
Intervallo Giornaliero
8.38 8.73
Intervallo Annuale
5.03 14.44
- Chiusura Precedente
- 8.67
- Apertura
- 8.68
- Bid
- 8.46
- Ask
- 8.76
- Minimo
- 8.38
- Massimo
- 8.73
- Volume
- 2.529 K
- Variazione giornaliera
- -2.42%
- Variazione Mensile
- -11.32%
- Variazione Semestrale
- -1.74%
- Variazione Annuale
- 50.00%
20 settembre, sabato