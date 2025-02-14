QuotazioniSezioni
AVXL: Anavex Life Sciences Corp

8.46 USD 0.21 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVXL ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.38 e ad un massimo di 8.73.

Segui le dinamiche di Anavex Life Sciences Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.38 8.73
Intervallo Annuale
5.03 14.44
Chiusura Precedente
8.67
Apertura
8.68
Bid
8.46
Ask
8.76
Minimo
8.38
Massimo
8.73
Volume
2.529 K
Variazione giornaliera
-2.42%
Variazione Mensile
-11.32%
Variazione Semestrale
-1.74%
Variazione Annuale
50.00%
