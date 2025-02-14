Devises / AVXL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.46 USD 0.21 (2.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVXL a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.38 et à un maximum de 8.73.
Suivez la dynamique Anavex Life Sciences Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVXL Nouvelles
- Anavex Life Sciences conserve sa note d’achat chez H.C. Wainwright grâce aux données sur la maladie d’Alzheimer
- Anavex Life Sciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Alzheimer’s data
- Anavex Life Sciences stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Anavex Life Pre-Treatment Prevented Cognitive Impairment In Animal Model of Alzheimer's Disease, New Publication Shows - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: As The EMA Decision Nears, Key Risks Outweigh The Hype (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Blarcamesine shows 19.5 month ’time saved’ in Alzheimer’s treatment
- Anavex Life Sciences: Early Blarcamesine Treatment Cuts Alzheimer's Progression by 20 Months - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Anavex Life Sciences extends CEO and principal financial officer contracts
- Anavex shareholders approve plan amendment
- Does Anavex's Alzheimer's Drug Actually Confer Benefit? (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Stock: A Small Bit Of Progress Against Alzheimer's Disease (NASDAQ:AVXL)
- Undercovered Dozen: VICI Properties, General Dynamics, LandBridge, Anavex +
- Anavex: Understanding Their Alzheimer's Open-Label Extension Data Skeptically
- Anavex Life Sciences Reports Prolonged Benefit Data Of Blarcamesine In Early Alzheimer's Over 3 Years - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: Looking At Different Statistical Approaches Before EMA Opinion (NASDAQ:AVXL)
Range quotidien
8.38 8.73
Range Annuel
5.03 14.44
- Clôture Précédente
- 8.67
- Ouverture
- 8.68
- Bid
- 8.46
- Ask
- 8.76
- Plus Bas
- 8.38
- Plus Haut
- 8.73
- Volume
- 2.529 K
- Changement quotidien
- -2.42%
- Changement Mensuel
- -11.32%
- Changement à 6 Mois
- -1.74%
- Changement Annuel
- 50.00%
20 septembre, samedi