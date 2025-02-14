시세섹션
통화 / AVXL
주식로 돌아가기

AVXL: Anavex Life Sciences Corp

8.46 USD 0.21 (2.42%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AVXL 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.38이고 고가는 8.73이었습니다.

Anavex Life Sciences Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVXL News

일일 변동 비율
8.38 8.73
년간 변동
5.03 14.44
이전 종가
8.67
시가
8.68
Bid
8.46
Ask
8.76
저가
8.38
고가
8.73
볼륨
2.529 K
일일 변동
-2.42%
월 변동
-11.32%
6개월 변동
-1.74%
년간 변동율
50.00%
20 9월, 토요일