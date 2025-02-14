Moedas / AVXL
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.61 USD 0.17 (1.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVXL para hoje mudou para -1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.57 e o mais alto foi 8.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Anavex Life Sciences Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.57 8.93
Faixa anual
5.03 14.44
- Fechamento anterior
- 8.78
- Open
- 8.77
- Bid
- 8.61
- Ask
- 8.91
- Low
- 8.57
- High
- 8.93
- Volume
- 688
- Mudança diária
- -1.94%
- Mudança mensal
- -9.75%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- 52.66%
