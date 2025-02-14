货币 / AVXL
AVXL: Anavex Life Sciences Corp
8.85 USD 0.11 (1.23%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVXL汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点8.75和高点9.00进行交易。
关注Anavex Life Sciences Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVXL新闻
- Anavex Life Sciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Alzheimer’s data
- Anavex Life Sciences stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Anavex Life Pre-Treatment Prevented Cognitive Impairment In Animal Model of Alzheimer's Disease, New Publication Shows - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: As The EMA Decision Nears, Key Risks Outweigh The Hype (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Blarcamesine shows 19.5 month ’time saved’ in Alzheimer’s treatment
- Anavex Life Sciences: Early Blarcamesine Treatment Cuts Alzheimer's Progression by 20 Months - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Anavex Life Sciences extends CEO and principal financial officer contracts
- Anavex shareholders approve plan amendment
- Does Anavex's Alzheimer's Drug Actually Confer Benefit? (NASDAQ:AVXL)
- Anavex Stock: A Small Bit Of Progress Against Alzheimer's Disease (NASDAQ:AVXL)
- Undercovered Dozen: VICI Properties, General Dynamics, LandBridge, Anavex +
- Anavex: Understanding Their Alzheimer's Open-Label Extension Data Skeptically
- Anavex Life Sciences Reports Prolonged Benefit Data Of Blarcamesine In Early Alzheimer's Over 3 Years - Anavex Life Sciences (NASDAQ:AVXL)
- Anavex: Looking At Different Statistical Approaches Before EMA Opinion (NASDAQ:AVXL)
日范围
8.75 9.00
年范围
5.03 14.44
- 前一天收盘价
- 8.96
- 开盘价
- 8.98
- 卖价
- 8.85
- 买价
- 9.15
- 最低价
- 8.75
- 最高价
- 9.00
- 交易量
- 660
- 日变化
- -1.23%
- 月变化
- -7.23%
- 6个月变化
- 2.79%
- 年变化
- 56.91%
