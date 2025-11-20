AVX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisse senedi 1.6050 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.5600 - 1.8400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.5000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 350 değerine ulaştı. AVX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisse senedi temettü ödüyor mu? AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisse senedi şu anda 1.6050 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -33.13% ve USD değerlerini izler. AVX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

AVX hisse senedi nasıl alınır? AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisselerini şu anki 1.6050 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.6050 ve Ask 1.6080 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 350 ve günlük değişim oranı -2.73% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AVX fiyat hareketlerini takip edin.

AVX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.4300 - 2.6400 ve mevcut fiyatı 1.6050 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.6050 veya Ask 1.6080 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -33.13% ve 6 aylık değişim oranı -33.13% değerlerini karşılaştırır. AVX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisse senedi yıllık olarak 2.6400 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.4300 - 2.6400). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.5000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. performansını takip edin.

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.4300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.6050 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.4300 - 2.6400 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AVX fiyat hareketlerini izleyin.