AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.
Le taux de change de AVX a changé de 7.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.5600 et à un maximum de 1.8400.
Suivez la dynamique AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVX aujourd'hui ?
L'action AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. est cotée à 1.6050 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.5600 - 1.8400, a clôturé hier à 1.5000 et son volume d'échange a atteint 350. Le graphique en temps réel du cours de AVX présente ces mises à jour.
L'action AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. verse-t-elle des dividendes ?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. est actuellement valorisé à 1.6050. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -33.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVX.
Comment acheter des actions AVX ?
Vous pouvez acheter des actions AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. au cours actuel de 1.6050. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.6050 ou de 1.6080, le 350 et le -2.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVX ?
Investir dans AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.4300 - 2.6400 et le prix actuel 1.6050. Beaucoup comparent -33.13% et -33.13% avant de passer des ordres à 1.6050 ou 1.6080. Consultez le graphique du cours de AVX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. ?
Le cours le plus élevé de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. l'année dernière était 2.6400. Au cours de 1.4300 - 2.6400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.5000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. ?
Le cours le plus bas de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) sur l'année a été 1.4300. Sa comparaison avec 1.6050 et 1.4300 - 2.6400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVX a-t-elle été divisée ?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.5000 et -33.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.5000
- Ouverture
- 1.6500
- Bid
- 1.6050
- Ask
- 1.6080
- Plus Bas
- 1.5600
- Plus Haut
- 1.8400
- Volume
- 350
- Changement quotidien
- 7.00%
- Changement Mensuel
- -33.13%
- Changement à 6 Mois
- -33.13%
- Changement Annuel
- -33.13%
- Act
- -1.7
- Fcst
- 3.9
- Prev
- -12.8
- Act
- 6.0
- Fcst
- 6.1
- Prev
- 4.6
- Act
- 220 K
- Fcst
- Prev
- 228 K
- Act
- 1.974 M
- Fcst
- Prev
- 1.946 M
- Act
- 4.10 M
- Fcst
- 4.08 M
- Prev
- 4.05 M
- Act
- 1.2%
- Fcst
- 4.3%
- Prev
- 1.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.843%
- Fcst
- Prev
- 1.734%