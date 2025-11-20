- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.
El tipo de cambio de AVX de hoy ha cambiado un 7.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.5600, mientras que el máximo ha alcanzado 1.8400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVX hoy?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) se evalúa hoy en 1.6050. El instrumento se negocia dentro de 1.5600 - 1.8400; el cierre de ayer ha sido 1.5000 y el volumen comercial ha alcanzado 350. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. se evalúa actualmente en 1.6050. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -33.13% y USD. Monitoree los movimientos de AVX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVX?
Puede comprar acciones de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) al precio actual de 1.6050. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.6050 o 1.6080, mientras que 350 y -2.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVX?
Invertir en AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. implica tener en cuenta el rango anual 1.4300 - 2.6400 y el precio actual 1.6050. Muchos comparan -33.13% y -33.13% antes de colocar órdenes en 1.6050 o 1.6080. Estudie los cambios diarios de precios de AVX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
El precio más alto de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) en el último año ha sido 2.6400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.4300 - 2.6400, una comparación con 1.5000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
El precio más bajo de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) para el año ha sido 1.4300. La comparación con los actuales 1.6050 y 1.4300 - 2.6400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVX?
En el pasado, AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.5000 y -33.13% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.5000
- Open
- 1.6500
- Bid
- 1.6050
- Ask
- 1.6080
- Low
- 1.5600
- High
- 1.8400
- Volumen
- 350
- Cambio diario
- 7.00%
- Cambio mensual
- -33.13%
- Cambio a 6 meses
- -33.13%
- Cambio anual
- -33.13%
- Act.
- -1.7
- Pronós.
- 3.9
- Prev.
- -12.8
- Act.
- 6.0
- Pronós.
- 6.1
- Prev.
- 4.6
- Act.
- 220 K
- Pronós.
- Prev.
- 228 K
- Act.
- 1.974 M
- Pronós.
- Prev.
- 1.946 M
- Act.
- 4.10 M
- Pronós.
- 4.08 M
- Prev.
- 4.05 M
- Act.
- 1.2%
- Pronós.
- 4.3%
- Prev.
- 1.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.843%
- Pronós.
- Prev.
- 1.734%