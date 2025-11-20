- Обзор рынка
AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.
Курс AVX за сегодня изменился на 7.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.5600, а максимальная — 1.8400.
Следите за динамикой AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVX сегодня?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) сегодня оценивается на уровне 1.6050. Инструмент торгуется в пределах 1.5600 - 1.8400, вчерашнее закрытие составило 1.5000, а торговый объем достиг 350. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. в настоящее время оценивается в 1.6050. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.13% и USD. Отслеживайте движения AVX на графике в реальном времени.
Как купить акции AVX?
Вы можете купить акции AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) по текущей цене 1.6050. Ордера обычно размещаются около 1.6050 или 1.6080, тогда как 350 и -2.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVX?
Инвестирование в AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. предполагает учет годового диапазона 1.4300 - 2.6400 и текущей цены 1.6050. Многие сравнивают -33.13% и -33.13% перед размещением ордеров на 1.6050 или 1.6080. Изучайте ежедневные изменения цены AVX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
Самая высокая цена AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) за последний год составила 2.6400. Акции заметно колебались в пределах 1.4300 - 2.6400, сравнение с 1.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
Самая низкая цена AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) за год составила 1.4300. Сравнение с текущими 1.6050 и 1.4300 - 2.6400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVX?
В прошлом AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.5000 и -33.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.5000
- Open
- 1.6500
- Bid
- 1.6050
- Ask
- 1.6080
- Low
- 1.5600
- High
- 1.8400
- Объем
- 350
- Дневное изменение
- 7.00%
- Месячное изменение
- -33.13%
- 6-месячное изменение
- -33.13%
- Годовое изменение
- -33.13%
- Акт.
- -1.7
- Прог.
- 3.9
- Пред.
- -12.8
- Акт.
- 6.0
- Прог.
- 6.1
- Пред.
- 4.6
- Акт.
- 220 тыс
- Прог.
- Пред.
- 228 тыс
- Акт.
- 1.974 млн
- Прог.
- Пред.
- 1.946 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.10 млн
- Прог.
- 4.08 млн
- Пред.
- 4.05 млн
- Акт.
- 1.2%
- Прог.
- 4.3%
- Пред.
- 1.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.843%
- Прог.
- Пред.
- 1.734%