AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.

1.6050 USD 0.1050 (7.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVX за сегодня изменился на 7.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.5600, а максимальная — 1.8400.

Следите за динамикой AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVX сегодня?

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) сегодня оценивается на уровне 1.6050. Инструмент торгуется в пределах 1.5600 - 1.8400, вчерашнее закрытие составило 1.5000, а торговый объем достиг 350. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. в настоящее время оценивается в 1.6050. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.13% и USD. Отслеживайте движения AVX на графике в реальном времени.

Как купить акции AVX?

Вы можете купить акции AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) по текущей цене 1.6050. Ордера обычно размещаются около 1.6050 или 1.6080, тогда как 350 и -2.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVX?

Инвестирование в AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. предполагает учет годового диапазона 1.4300 - 2.6400 и текущей цены 1.6050. Многие сравнивают -33.13% и -33.13% перед размещением ордеров на 1.6050 или 1.6080. Изучайте ежедневные изменения цены AVX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?

Самая высокая цена AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) за последний год составила 2.6400. Акции заметно колебались в пределах 1.4300 - 2.6400, сравнение с 1.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?

Самая низкая цена AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) за год составила 1.4300. Сравнение с текущими 1.6050 и 1.4300 - 2.6400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVX?

В прошлом AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.5000 и -33.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.5600 1.8400
Годовой диапазон
1.4300 2.6400
Предыдущее закрытие
1.5000
Open
1.6500
Bid
1.6050
Ask
1.6080
Low
1.5600
High
1.8400
Объем
350
Дневное изменение
7.00%
Месячное изменение
-33.13%
6-месячное изменение
-33.13%
Годовое изменение
-33.13%
