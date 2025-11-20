- Übersicht
AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.
Der Wechselkurs von AVX hat sich für heute um 7.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5600 bis zu einem Hoch von 1.8400 gehandelt.
Verfolgen Sie die AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVX heute?
Die Aktie von AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) notiert heute bei 1.6050. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.5600 - 1.8400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.5000 und das Handelsvolumen erreichte 350. Das Live-Chart von AVX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVX Dividenden?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. wird derzeit mit 1.6050 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -33.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVX zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVX-Aktien?
Sie können Aktien von AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) zum aktuellen Kurs von 1.6050 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.6050 oder 1.6080 platziert, während 350 und -2.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVX-Aktien?
Bei einer Investition in AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. müssen die jährliche Spanne 1.4300 - 2.6400 und der aktuelle Kurs 1.6050 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -33.13% und -33.13%, bevor sie Orders zu 1.6050 oder 1.6080 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
Der höchste Kurs von AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) im vergangenen Jahr lag bei 2.6400. Innerhalb von 1.4300 - 2.6400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.5000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
Der niedrigste Kurs von AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) im Laufe des Jahres betrug 1.4300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.6050 und der Spanne 1.4300 - 2.6400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVX statt?
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.5000 und -33.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.5000
- Eröffnung
- 1.6500
- Bid
- 1.6050
- Ask
- 1.6080
- Tief
- 1.5600
- Hoch
- 1.8400
- Volumen
- 350
- Tagesänderung
- 7.00%
- Monatsänderung
- -33.13%
- 6-Monatsänderung
- -33.13%
- Jahresänderung
- -33.13%
- Akt
- -1.7
- Erw
- 3.9
- Vorh
- -12.8
- Akt
- 6.0
- Erw
- 6.1
- Vorh
- 4.6
- Akt
- 220 K
- Erw
- Vorh
- 228 K
- Akt
- 1.974 M
- Erw
- Vorh
- 1.946 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.10 M
- Erw
- 4.08 M
- Vorh
- 4.05 M
- Akt
- 1.2%
- Erw
- 4.3%
- Vorh
- 1.3%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.843%
- Erw
- Vorh
- 1.734%