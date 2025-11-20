- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.
AVXの今日の為替レートは、7.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.5600の安値と1.8400の高値で取引されました。
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
AVX株の現在の価格は？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株価は本日1.6050です。1.5600 - 1.8400内で取引され、前日の終値は1.5000、取引量は350に達しました。AVXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株は配当を出しますか？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の現在の価格は1.6050です。配当方針は会社によりますが、投資家は-33.13%やUSDにも注目します。AVXの動きはライブチャートで確認できます。
AVX株を買う方法は？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株は現在1.6050で購入可能です。注文は通常1.6050または1.6080付近で行われ、350や-2.73%が市場の動きを示します。AVXの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVX株に投資する方法は？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.への投資では、年間の値幅1.4300 - 2.6400と現在の1.6050を考慮します。注文は多くの場合1.6050や1.6080で行われる前に、-33.13%や-33.13%と比較されます。AVXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株の最高値は？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の過去1年の最高値は2.6400でした。1.4300 - 2.6400内で株価は大きく変動し、1.5000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株の最低値は？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.(AVX)の年間最安値は1.4300でした。現在の1.6050や1.4300 - 2.6400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVXの動きはライブチャートで確認できます。
AVXの株式分割はいつ行われましたか？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.5000、-33.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.5000
- 始値
- 1.6500
- 買値
- 1.6050
- 買値
- 1.6080
- 安値
- 1.5600
- 高値
- 1.8400
- 出来高
- 350
- 1日の変化
- 7.00%
- 1ヶ月の変化
- -33.13%
- 6ヶ月の変化
- -33.13%
- 1年の変化
- -33.13%
- 実際
- -1.7
- 期待
- 3.9
- 前
- -12.8
- 実際
- 6.0
- 期待
- 6.1
- 前
- 4.6
- 実際
- 220 K
- 期待
- 前
- 228 K
- 実際
- 1.974 M
- 期待
- 前
- 1.946 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.10 M
- 期待
- 4.08 M
- 前
- 4.05 M
- 実際
- 1.2%
- 期待
- 4.3%
- 前
- 1.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.843%
- 期待
- 前
- 1.734%