通貨 / AVX
AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.

1.6050 USD 0.1050 (7.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVXの今日の為替レートは、7.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.5600の安値と1.8400の高値で取引されました。

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AVX株の現在の価格は？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株価は本日1.6050です。1.5600 - 1.8400内で取引され、前日の終値は1.5000、取引量は350に達しました。AVXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株は配当を出しますか？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の現在の価格は1.6050です。配当方針は会社によりますが、投資家は-33.13%やUSDにも注目します。AVXの動きはライブチャートで確認できます。

AVX株を買う方法は？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株は現在1.6050で購入可能です。注文は通常1.6050または1.6080付近で行われ、350や-2.73%が市場の動きを示します。AVXの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVX株に投資する方法は？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.への投資では、年間の値幅1.4300 - 2.6400と現在の1.6050を考慮します。注文は多くの場合1.6050や1.6080で行われる前に、-33.13%や-33.13%と比較されます。AVXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株の最高値は？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の過去1年の最高値は2.6400でした。1.4300 - 2.6400内で株価は大きく変動し、1.5000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.の株の最低値は？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.(AVX)の年間最安値は1.4300でした。現在の1.6050や1.4300 - 2.6400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVXの動きはライブチャートで確認できます。

AVXの株式分割はいつ行われましたか？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.5000、-33.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.5600 1.8400
1年のレンジ
1.4300 2.6400
以前の終値
1.5000
始値
1.6500
買値
1.6050
買値
1.6080
安値
1.5600
高値
1.8400
出来高
350
1日の変化
7.00%
1ヶ月の変化
-33.13%
6ヶ月の変化
-33.13%
1年の変化
-33.13%
20 11月, 木曜日
13:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-1.7
期待
3.9
-12.8
13:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
6.0
期待
6.1
4.6
13:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
220 K
期待
228 K
13:30
USD
失業保険申請件数
実際
1.974 M
期待
1.946 M
14:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
15:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.10 M
期待
4.08 M
4.05 M
15:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.2%
期待
4.3%
1.3%
15:00
USD
景気先行指数前月比
実際
期待
16:00
USD
FRB Cook理事発言
実際
期待
18:00
USD
10年TIPS入札
実際
1.843%
期待
1.734%