AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.

1.6050 USD 0.1050 (7.00%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVX para hoje mudou para 7.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.5600 e o mais alto foi 1.8400.

Veja a dinâmica do par de moedas AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AVX hoje?

Hoje AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) está avaliado em 1.6050. O instrumento é negociado dentro de 1.5600 - 1.8400, o fechamento de ontem foi 1.5000, e o volume de negociação atingiu 350. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVX em tempo real.

As ações de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. pagam dividendos?

Atualmente AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. está avaliado em 1.6050. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -33.13% e USD. Monitore os movimentos de AVX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AVX?

Você pode comprar ações de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) pelo preço atual 1.6050. Ordens geralmente são executadas perto de 1.6050 ou 1.6080, enquanto 350 e -2.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AVX?

Investir em AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. envolve considerar a faixa anual 1.4300 - 2.6400 e o preço atual 1.6050. Muitos comparam -33.13% e -33.13% antes de enviar ordens em 1.6050 ou 1.6080. Estude as mudanças diárias de preço de AVX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?

O maior preço de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) no último ano foi 2.6400. As ações oscilaram bastante dentro de 1.4300 - 2.6400, e a comparação com 1.5000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?

O menor preço de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) no ano foi 1.4300. A comparação com o preço atual 1.6050 e 1.4300 - 2.6400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVX?

No passado AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.5000 e -33.13% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1.5600 1.8400
Faixa anual
1.4300 2.6400
Fechamento anterior
1.5000
Open
1.6500
Bid
1.6050
Ask
1.6080
Low
1.5600
High
1.8400
Volume
350
Mudança diária
7.00%
Mudança mensal
-33.13%
Mudança de 6 meses
-33.13%
Mudança anual
-33.13%
20 novembro, quinta-feira
13:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
-1.7
Projeç.
3.9
Prév.
-12.8
13:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
6.0
Projeç.
6.1
Prév.
4.6
13:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
220 mil
Projeç.
Prév.
228 mil
13:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.974 milh
Projeç.
Prév.
1.946 milh
14:30
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
15:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
4.10 milh
Projeç.
4.08 milh
Prév.
4.05 milh
15:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
1.2%
Projeç.
4.3%
Prév.
1.3%
15:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Discurso de Cook, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
18:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.843%
Projeç.
Prév.
1.734%