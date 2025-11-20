- Visão do mercado
AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.
A taxa do AVX para hoje mudou para 7.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.5600 e o mais alto foi 1.8400.
Veja a dinâmica do par de moedas AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVX hoje?
Hoje AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) está avaliado em 1.6050. O instrumento é negociado dentro de 1.5600 - 1.8400, o fechamento de ontem foi 1.5000, e o volume de negociação atingiu 350. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVX em tempo real.
As ações de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. pagam dividendos?
Atualmente AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. está avaliado em 1.6050. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -33.13% e USD. Monitore os movimentos de AVX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVX?
Você pode comprar ações de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) pelo preço atual 1.6050. Ordens geralmente são executadas perto de 1.6050 ou 1.6080, enquanto 350 e -2.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVX?
Investir em AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. envolve considerar a faixa anual 1.4300 - 2.6400 e o preço atual 1.6050. Muitos comparam -33.13% e -33.13% antes de enviar ordens em 1.6050 ou 1.6080. Estude as mudanças diárias de preço de AVX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
O maior preço de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) no último ano foi 2.6400. As ações oscilaram bastante dentro de 1.4300 - 2.6400, e a comparação com 1.5000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?
O menor preço de AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) no ano foi 1.4300. A comparação com o preço atual 1.6050 e 1.4300 - 2.6400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVX?
No passado AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.5000 e -33.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.5000
- Open
- 1.6500
- Bid
- 1.6050
- Ask
- 1.6080
- Low
- 1.5600
- High
- 1.8400
- Volume
- 350
- Mudança diária
- 7.00%
- Mudança mensal
- -33.13%
- Mudança de 6 meses
- -33.13%
- Mudança anual
- -33.13%
- Atu.
- -1.7
- Projeç.
- 3.9
- Prév.
- -12.8
- Atu.
- 6.0
- Projeç.
- 6.1
- Prév.
- 4.6
- Atu.
- 220 mil
- Projeç.
- Prév.
- 228 mil
- Atu.
- 1.974 milh
- Projeç.
- Prév.
- 1.946 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.10 milh
- Projeç.
- 4.08 milh
- Prév.
- 4.05 milh
- Atu.
- 1.2%
- Projeç.
- 4.3%
- Prév.
- 1.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.843%
- Projeç.
- Prév.
- 1.734%