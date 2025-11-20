AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.
今日AVX汇率已更改7.00%。当日，交易品种以低点1.5600和高点1.8400进行交易。
关注AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AVX股票今天的价格是多少？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票今天的定价为1.6050。它在1.5600 - 1.8400范围内交易，昨天的收盘价为1.5000，交易量达到350。AVX的实时价格图表显示了这些更新。
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票是否支付股息？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.目前的价值为1.6050。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.13%和USD。实时查看图表以跟踪AVX走势。
如何购买AVX股票？
您可以以1.6050的当前价格购买AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票。订单通常设置在1.6050或1.6080附近，而350和-2.73%显示市场活动。立即关注AVX的实时图表更新。
如何投资AVX股票？
投资AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.需要考虑年度范围1.4300 - 2.6400和当前价格1.6050。许多人在以1.6050或1.6080下订单之前，会比较-33.13%和。实时查看AVX价格图表，了解每日变化。
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.的最高价格是2.6400。在1.4300 - 2.6400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.的绩效。
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票的最低价格是多少？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.（AVX）的最低价格为1.4300。将其与当前的1.6050和1.4300 - 2.6400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVX股票是什么时候拆分的？
AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.5000和-33.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.5000
- 开盘价
- 1.6500
- 卖价
- 1.6050
- 买价
- 1.6080
- 最低价
- 1.5600
- 最高价
- 1.8400
- 交易量
- 350
- 日变化
- 7.00%
- 月变化
- -33.13%
- 6个月变化
- -33.13%
- 年变化
- -33.13%
- 实际值
- -1.7
- 预测值
- 3.9
- 前值
- -12.8
- 实际值
- 6.0
- 预测值
- 6.1
- 前值
- 4.6
- 实际值
- 220 K
- 预测值
- 前值
- 228 K
- 实际值
- 1.974 M
- 预测值
- 前值
- 1.946 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.10 M
- 预测值
- 4.08 M
- 前值
- 4.05 M
- 实际值
- 1.2%
- 预测值
- 4.3%
- 前值
- 1.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.843%
- 预测值
- 前值
- 1.734%