AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.

1.6050 USD 0.1050 (7.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVX汇率已更改7.00%。当日，交易品种以低点1.5600和高点1.8400进行交易。

关注AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVX股票今天的价格是多少？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票今天的定价为1.6050。它在1.5600 - 1.8400范围内交易，昨天的收盘价为1.5000，交易量达到350。AVX的实时价格图表显示了这些更新。

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票是否支付股息？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.目前的价值为1.6050。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.13%和USD。实时查看图表以跟踪AVX走势。

如何购买AVX股票？

您可以以1.6050的当前价格购买AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票。订单通常设置在1.6050或1.6080附近，而350和-2.73%显示市场活动。立即关注AVX的实时图表更新。

如何投资AVX股票？

投资AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.需要考虑年度范围1.4300 - 2.6400和当前价格1.6050。许多人在以1.6050或1.6080下订单之前，会比较-33.13%和。实时查看AVX价格图表，了解每日变化。

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.的最高价格是2.6400。在1.4300 - 2.6400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.的绩效。

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.股票的最低价格是多少？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.（AVX）的最低价格为1.4300。将其与当前的1.6050和1.4300 - 2.6400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVX股票是什么时候拆分的？

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.5000和-33.13%中可见。

日范围
1.5600 1.8400
年范围
1.4300 2.6400
前一天收盘价
1.5000
开盘价
1.6500
卖价
1.6050
买价
1.6080
最低价
1.5600
最高价
1.8400
交易量
350
日变化
7.00%
月变化
-33.13%
6个月变化
-33.13%
年变化
-33.13%
20 十一月, 星期四
13:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-1.7
预测值
3.9
前值
-12.8
13:30
USD
费城联储就业指数
实际值
6.0
预测值
6.1
前值
4.6
13:30
USD
初领失业金人数
实际值
220 K
预测值
前值
228 K
13:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.974 M
预测值
前值
1.946 M
14:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
15:00
USD
成品房销售额
实际值
4.10 M
预测值
4.08 M
前值
4.05 M
15:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.2%
预测值
4.3%
前值
1.3%
15:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
前值
16:00
USD
美联储理事Cook讲话
实际值
预测值
前值
18:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
1.843%
预测值
前值
1.734%