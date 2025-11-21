QuotazioniSezioni
AVX: AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.

1.6500 USD 0.1500 (10.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVX ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.5600 e ad un massimo di 1.8400.

Segui le dinamiche di AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AVX oggi?

Oggi le azioni AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. sono prezzate a 1.6500. Viene scambiato all'interno di 1.5600 - 1.8400, la chiusura di ieri è stata 1.5000 e il volume degli scambi ha raggiunto 470. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. pagano dividendi?

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. è attualmente valutato a 1.6500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -31.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVX.

Come acquistare azioni AVX?

Puoi acquistare azioni AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. al prezzo attuale di 1.6500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.6500 o 1.6530, mentre 470 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AVX?

Investire in AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. implica considerare l'intervallo annuale 1.4300 - 2.6400 e il prezzo attuale 1.6500. Molti confrontano -31.25% e -31.25% prima di effettuare ordini su 1.6500 o 1.6530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?

Il prezzo massimo di AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. nell'ultimo anno è stato 2.6400. All'interno di 1.4300 - 2.6400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.5000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AVAX ONE TECHNOLOGY LTD.?

Il prezzo più basso di AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) nel corso dell'anno è stato 1.4300. Confrontandolo con gli attuali 1.6500 e 1.4300 - 2.6400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVX?

AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.5000 e -31.25%.

Intervallo Giornaliero
1.5600 1.8400
Intervallo Annuale
1.4300 2.6400
Chiusura Precedente
1.5000
Apertura
1.6500
Bid
1.6500
Ask
1.6530
Minimo
1.5600
Massimo
1.8400
Volume
470
Variazione giornaliera
10.00%
Variazione Mensile
-31.25%
Variazione Semestrale
-31.25%
Variazione Annuale
-31.25%
