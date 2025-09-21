FiyatlarBölümler
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVBH fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3700 ve Yüksek fiyatı olarak 26.3000 aralığında işlem gördü.

AVIDBANK HOLDINGS INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.3700 26.3000
Yıllık aralık
23.2600 26.5750
Önceki kapanış
26.2300
Açılış
26.2500
Satış
26.2300
Alış
26.2330
Düşük
25.3700
Yüksek
26.3000
Hacim
256
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
4.13%
6 aylık değişim
9.75%
Yıllık değişim
9.75%
21 Eylül, Pazar