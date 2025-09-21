Dövizler / AVBH
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC
26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVBH fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3700 ve Yüksek fiyatı olarak 26.3000 aralığında işlem gördü.
AVIDBANK HOLDINGS INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.3700 26.3000
Yıllık aralık
23.2600 26.5750
- Önceki kapanış
- 26.2300
- Açılış
- 26.2500
- Satış
- 26.2300
- Alış
- 26.2330
- Düşük
- 25.3700
- Yüksek
- 26.3000
- Hacim
- 256
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 4.13%
- 6 aylık değişim
- 9.75%
- Yıllık değişim
- 9.75%
21 Eylül, Pazar