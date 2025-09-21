Divisas / AVBH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC
26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVBH de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.3700, mientras que el máximo ha alcanzado 26.3000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AVIDBANK HOLDINGS INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.3700 26.3000
Rango anual
23.2600 26.5750
- Cierres anteriores
- 26.2300
- Open
- 26.2500
- Bid
- 26.2300
- Ask
- 26.2330
- Low
- 25.3700
- High
- 26.3000
- Volumen
- 256
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.13%
- Cambio a 6 meses
- 9.75%
- Cambio anual
- 9.75%
21 septiembre, domingo