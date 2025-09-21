시세섹션
통화 / AVBH
주식로 돌아가기

AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AVBH 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.3700이고 고가는 26.3000이었습니다.

AVIDBANK HOLDINGS INC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
25.3700 26.3000
년간 변동
23.2600 26.5750
이전 종가
26.2300
시가
26.2500
Bid
26.2300
Ask
26.2330
저가
25.3700
고가
26.3000
볼륨
256
일일 변동
0.00%
월 변동
4.13%
6개월 변동
9.75%
년간 변동율
9.75%
21 9월, 일요일