Währungen / AVBH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC
26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVBH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.3700 bis zu einem Hoch von 26.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die AVIDBANK HOLDINGS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.3700 26.3000
Jahresspanne
23.2600 26.5750
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.2300
- Eröffnung
- 26.2500
- Bid
- 26.2300
- Ask
- 26.2330
- Tief
- 25.3700
- Hoch
- 26.3000
- Volumen
- 256
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 4.13%
- 6-Monatsänderung
- 9.75%
- Jahresänderung
- 9.75%
21 September, Sonntag