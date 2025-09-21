KurseKategorien
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVBH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.3700 bis zu einem Hoch von 26.3000 gehandelt.

Verfolgen Sie die AVIDBANK HOLDINGS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.3700 26.3000
Jahresspanne
23.2600 26.5750
Vorheriger Schlusskurs
26.2300
Eröffnung
26.2500
Bid
26.2300
Ask
26.2330
Tief
25.3700
Hoch
26.3000
Volumen
256
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
4.13%
6-Monatsänderung
9.75%
Jahresänderung
9.75%
21 September, Sonntag