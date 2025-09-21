QuotazioniSezioni
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVBH ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3700 e ad un massimo di 26.3000.

Segui le dinamiche di AVIDBANK HOLDINGS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.3700 26.3000
Intervallo Annuale
23.2600 26.5750
Chiusura Precedente
26.2300
Apertura
26.2500
Bid
26.2300
Ask
26.2330
Minimo
25.3700
Massimo
26.3000
Volume
256
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
4.13%
Variazione Semestrale
9.75%
Variazione Annuale
9.75%
21 settembre, domenica