Valute / AVBH
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC
26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVBH ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3700 e ad un massimo di 26.3000.
Segui le dinamiche di AVIDBANK HOLDINGS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.3700 26.3000
Intervallo Annuale
23.2600 26.5750
- Chiusura Precedente
- 26.2300
- Apertura
- 26.2500
- Bid
- 26.2300
- Ask
- 26.2330
- Minimo
- 25.3700
- Massimo
- 26.3000
- Volume
- 256
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.13%
- Variazione Semestrale
- 9.75%
- Variazione Annuale
- 9.75%
21 settembre, domenica