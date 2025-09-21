CotaçõesSeções
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVBH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.3700 e o mais alto foi 26.3000.

Veja a dinâmica do par de moedas AVIDBANK HOLDINGS INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
25.3700 26.3000
Faixa anual
23.2600 26.5750
Fechamento anterior
26.2300
Open
26.2500
Bid
26.2300
Ask
26.2330
Low
25.3700
High
26.3000
Volume
256
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
4.13%
Mudança de 6 meses
9.75%
Mudança anual
9.75%
21 setembro, domingo