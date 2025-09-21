Moedas / AVBH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC
26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVBH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.3700 e o mais alto foi 26.3000.
Veja a dinâmica do par de moedas AVIDBANK HOLDINGS INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
25.3700 26.3000
Faixa anual
23.2600 26.5750
- Fechamento anterior
- 26.2300
- Open
- 26.2500
- Bid
- 26.2300
- Ask
- 26.2330
- Low
- 25.3700
- High
- 26.3000
- Volume
- 256
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 4.13%
- Mudança de 6 meses
- 9.75%
- Mudança anual
- 9.75%
21 setembro, domingo