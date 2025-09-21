货币 / AVBH
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC
26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVBH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.3700和高点26.3000进行交易。
关注AVIDBANK HOLDINGS INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
25.3700 26.3000
年范围
23.2600 26.5750
- 前一天收盘价
- 26.2300
- 开盘价
- 26.2500
- 卖价
- 26.2300
- 买价
- 26.2330
- 最低价
- 25.3700
- 最高价
- 26.3000
- 交易量
- 256
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 4.13%
- 6个月变化
- 9.75%
- 年变化
- 9.75%
21 九月, 星期日