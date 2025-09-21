报价部分
货币 / AVBH
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVBH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.3700和高点26.3000进行交易。

关注AVIDBANK HOLDINGS INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
日范围
25.3700 26.3000
年范围
23.2600 26.5750
前一天收盘价
26.2300
开盘价
26.2500
卖价
26.2300
买价
26.2330
最低价
25.3700
最高价
26.3000
交易量
256
日变化
0.00%
月变化
4.13%
6个月变化
9.75%
年变化
9.75%
21 九月, 星期日