КотировкиРазделы
Валюты / AVBH
Назад в Рынок акций США

AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVBH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3700, а максимальная — 26.3000.

Следите за динамикой AVIDBANK HOLDINGS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
25.3700 26.3000
Годовой диапазон
23.2600 26.5750
Предыдущее закрытие
26.2300
Open
26.2500
Bid
26.2300
Ask
26.2330
Low
25.3700
High
26.3000
Объем
256
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
4.13%
6-месячное изменение
9.75%
Годовое изменение
9.75%
21 сентября, воскресенье