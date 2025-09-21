Валюты / AVBH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC
26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVBH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3700, а максимальная — 26.3000.
Следите за динамикой AVIDBANK HOLDINGS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.3700 26.3000
Годовой диапазон
23.2600 26.5750
- Предыдущее закрытие
- 26.2300
- Open
- 26.2500
- Bid
- 26.2300
- Ask
- 26.2330
- Low
- 25.3700
- High
- 26.3000
- Объем
- 256
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.13%
- 6-месячное изменение
- 9.75%
- Годовое изменение
- 9.75%
21 сентября, воскресенье