AVBH: AVIDBANK HOLDINGS INC

26.2300 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVBHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.3700の安値と26.3000の高値で取引されました。

AVIDBANK HOLDINGS INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.3700 26.3000
1年のレンジ
23.2600 26.5750
以前の終値
26.2300
始値
26.2500
買値
26.2300
買値
26.2330
安値
25.3700
高値
26.3000
出来高
256
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
4.13%
6ヶ月の変化
9.75%
1年の変化
9.75%
21 9月, 日曜日