ATI: ATI Inc

80.71 USD 0.23 (0.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATI fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.82 ve Yüksek fiyatı olarak 80.85 aralığında işlem gördü.

ATI Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
78.82 80.85
Yıllık aralık
39.24 96.19
Önceki kapanış
80.48
Açılış
80.68
Satış
80.71
Alış
81.01
Düşük
78.82
Yüksek
80.85
Hacim
2.911 K
Günlük değişim
0.29%
Aylık değişim
5.26%
6 aylık değişim
56.14%
Yıllık değişim
21.61%
21 Eylül, Pazar