通貨 / ATI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATI: ATI Inc
80.48 USD 2.02 (2.57%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATIの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり78.32の安値と81.02の高値で取引されました。
ATI Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATI News
- ATI (ATI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- ATI社のフィールズCEO、120万ドル相当の株式を売却
- Ati CEO Fields sells $1.2 million in stock
- ATI社CEOのフィールズ氏、123万ドル相当の株式を売却
- Ati CEO Fields sells $1.23 million in stock
- ATI (ATI) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- ATI CFO Don Newman to retire in March 2026
- ATI adds two aerospace executives to board of directors
- Why Allegheny Technologies (ATI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- If You Invested $1000 in Allegheny Technologies a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Ati (ATI) Fiscal Q2 EPS Jumps 23%
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Allegheny Technologies shares tumble 6% as Q2 results miss expectations
- ATI extends and expands titanium supply agreement with Boeing
- LyondellBasell to Post Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Here's How Much a $1000 Investment in Allegheny Technologies Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Albemarle to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
1日のレンジ
78.32 81.02
1年のレンジ
39.24 96.19
- 以前の終値
- 78.46
- 始値
- 78.63
- 買値
- 80.48
- 買値
- 80.78
- 安値
- 78.32
- 高値
- 81.02
- 出来高
- 2.145 K
- 1日の変化
- 2.57%
- 1ヶ月の変化
- 4.96%
- 6ヶ月の変化
- 55.70%
- 1年の変化
- 21.26%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B