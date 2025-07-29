Валюты / ATI
ATI: ATI Inc
79.47 USD 2.07 (2.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATI за сегодня изменился на 2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.43, а максимальная — 79.49.
Следите за динамикой ATI Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
77.43 79.49
Годовой диапазон
39.24 96.19
- Предыдущее закрытие
- 77.40
- Open
- 77.43
- Bid
- 79.47
- Ask
- 79.77
- Low
- 77.43
- High
- 79.49
- Объем
- 3.278 K
- Дневное изменение
- 2.67%
- Месячное изменение
- 3.64%
- 6-месячное изменение
- 53.74%
- Годовое изменение
- 19.74%
