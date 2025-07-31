Divisas / ATI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ATI: ATI Inc
78.46 USD 1.01 (1.27%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATI de hoy ha cambiado un -1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.26, mientras que el máximo ha alcanzado 80.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ATI Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATI News
- ATI (ATI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- CEO de ATI Fields vende acciones por $1.2 millones
- La directora ejecutiva de ATI, Fields, vende acciones por 1,2 millones de dólares
- Ati CEO Fields sells $1.2 million in stock
- CEO de ATI vende acciones por $1.23 millones
- Director ejecutivo de ATI vende acciones por 1,23 millones de dólares
- Ati CEO Fields sells $1.23 million in stock
- ATI (ATI) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- El director financiero de ATI, Don Newman, se jubilará en marzo de 2026
- ATI incorpora a dos ejecutivos aeroespaciales a su junta directiva
- ATI CFO Don Newman to retire in March 2026
- ATI adds two aerospace executives to board of directors
- Why Allegheny Technologies (ATI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- If You Invested $1000 in Allegheny Technologies a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Ati (ATI) Fiscal Q2 EPS Jumps 23%
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Allegheny Technologies shares tumble 6% as Q2 results miss expectations
Rango diario
77.26 80.51
Rango anual
39.24 96.19
- Cierres anteriores
- 79.47
- Open
- 79.93
- Bid
- 78.46
- Ask
- 78.76
- Low
- 77.26
- High
- 80.51
- Volumen
- 2.517 K
- Cambio diario
- -1.27%
- Cambio mensual
- 2.32%
- Cambio a 6 meses
- 51.79%
- Cambio anual
- 18.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B