ATI: ATI Inc
80.71 USD 0.23 (0.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATI a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.82 et à un maximum de 80.85.
Suivez la dynamique ATI Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATI Nouvelles
Range quotidien
78.82 80.85
Range Annuel
39.24 96.19
- Clôture Précédente
- 80.48
- Ouverture
- 80.68
- Bid
- 80.71
- Ask
- 81.01
- Plus Bas
- 78.82
- Plus Haut
- 80.85
- Volume
- 2.911 K
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 5.26%
- Changement à 6 Mois
- 56.14%
- Changement Annuel
- 21.61%
20 septembre, samedi