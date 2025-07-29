Moedas / ATI
ATI: ATI Inc
78.66 USD 0.20 (0.25%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATI para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.32 e o mais alto foi 78.80.
Veja a dinâmica do par de moedas ATI Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATI Notícias
- ATI (ATI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- CEO da Ati vende US$ 1,2 milhão em ações
- Ati CEO Fields sells $1.2 million in stock
- CEO da ATI vende US$ 1,23 milhão em ações
- Ati CEO Fields sells $1.23 million in stock
- ATI (ATI) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- ATI CFO Don Newman to retire in March 2026
- ATI adds two aerospace executives to board of directors
- Why Allegheny Technologies (ATI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- If You Invested $1000 in Allegheny Technologies a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Ati (ATI) Fiscal Q2 EPS Jumps 23%
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Allegheny Technologies shares tumble 6% as Q2 results miss expectations
- ATI extends and expands titanium supply agreement with Boeing
- LyondellBasell to Post Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Here's How Much a $1000 Investment in Allegheny Technologies Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Albemarle to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
Faixa diária
78.32 78.80
Faixa anual
39.24 96.19
- Fechamento anterior
- 78.46
- Open
- 78.63
- Bid
- 78.66
- Ask
- 78.96
- Low
- 78.32
- High
- 78.80
- Volume
- 66
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- 2.58%
- Mudança de 6 meses
- 52.18%
- Mudança anual
- 18.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh