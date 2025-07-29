통화 / ATI
ATI: ATI Inc
80.71 USD 0.23 (0.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATI 환율이 오늘 0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.82이고 고가는 80.85이었습니다.
ATI Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATI News
- ATI (ATI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- ATI CEO, 120만 달러 상당 주식 매도
- Ati CEO Fields sells $1.2 million in stock
- 보잉, ATI CEO 필즈, 123만 달러 상당의 주식 매각
- Ati CEO Fields sells $1.23 million in stock
- ATI (ATI) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- ATI CFO Don Newman to retire in March 2026
- ATI adds two aerospace executives to board of directors
- Why Allegheny Technologies (ATI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- If You Invested $1000 in Allegheny Technologies a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Ati (ATI) Fiscal Q2 EPS Jumps 23%
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Allegheny Technologies shares tumble 6% as Q2 results miss expectations
- ATI extends and expands titanium supply agreement with Boeing
- LyondellBasell to Post Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Here's How Much a $1000 Investment in Allegheny Technologies Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Albemarle to Post Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
일일 변동 비율
78.82 80.85
년간 변동
39.24 96.19
- 이전 종가
- 80.48
- 시가
- 80.68
- Bid
- 80.71
- Ask
- 81.01
- 저가
- 78.82
- 고가
- 80.85
- 볼륨
- 2.911 K
- 일일 변동
- 0.29%
- 월 변동
- 5.26%
- 6개월 변동
- 56.14%
- 년간 변동율
- 21.61%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K