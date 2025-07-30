Währungen / ATI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATI: ATI Inc
80.48 USD 2.02 (2.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATI hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.32 bis zu einem Hoch von 81.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die ATI Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATI News
- ATI (ATI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- ATI: CEO Kimberly Fields veräußert Aktienpaket im Wert von 1,2 Millionen US-Dollar
- Ati CEO Fields sells $1.2 million in stock
- ATI-CEO Fields verkauft Aktien im Wert von 1,23 Mio. US-Dollar
- Ati CEO Fields sells $1.23 million in stock
- ATI (ATI) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- ATI-Finanzvorstand Don Newman kündigt Rücktritt für März 2026 an
- ATI beruft zwei Top-Managerinnen aus der Luft- und Raumfahrt in den Verwaltungsrat
- ATI CFO Don Newman to retire in March 2026
- ATI adds two aerospace executives to board of directors
- Why Allegheny Technologies (ATI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- If You Invested $1000 in Allegheny Technologies a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- ATI's Q2 Earnings Beat Estimates on Aerospace & Defense Gains
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Ati (ATI) Fiscal Q2 EPS Jumps 23%
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Allegheny Technologies (ATI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Allegheny Technologies shares tumble 6% as Q2 results miss expectations
- ATI extends and expands titanium supply agreement with Boeing
- LyondellBasell to Post Q2 Earnings: What's in the Cards?
Tagesspanne
78.32 81.02
Jahresspanne
39.24 96.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.46
- Eröffnung
- 78.63
- Bid
- 80.48
- Ask
- 80.78
- Tief
- 78.32
- Hoch
- 81.02
- Volumen
- 2.145 K
- Tagesänderung
- 2.57%
- Monatsänderung
- 4.96%
- 6-Monatsänderung
- 55.70%
- Jahresänderung
- 21.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K