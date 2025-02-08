Dövizler / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.13 USD 0.24 (0.82%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATHM fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.95 ve Yüksek fiyatı olarak 29.71 aralığında işlem gördü.
Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ATHM haberleri
- Earnings call transcript: Autohome Q2 2025 beats EPS forecasts with AI push
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autohome Stock?
- Autohome ADR earnings beat by ¥0.41, revenue fell short of estimates
- Citi maintains Neutral rating on Autohome stock amid ongoing price war
- Autohome: AI Investments, Stock Repurchases, And Cheap (NYSE:ATHM)
- Autohome: Navigating Industry Shifts Amid Evolving Market Dynamics (NYSE:ATHM)
- Ping An to sell 42% stake in Autohome to Haier Group for $1.8 billion
- Autohome Stock: Generous Dividend Offset By Question Marks Elsewhere (NYSE:ATHM)
Günlük aralık
28.95 29.71
Yıllık aralık
23.39 34.70
- Önceki kapanış
- 29.37
- Açılış
- 29.17
- Satış
- 29.13
- Alış
- 29.43
- Düşük
- 28.95
- Yüksek
- 29.71
- Hacim
- 302
- Günlük değişim
- -0.82%
- Aylık değişim
- 1.85%
- 6 aylık değişim
- 4.26%
- Yıllık değişim
- -11.00%
