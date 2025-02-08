Währungen / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.37 USD 0.53 (1.77%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATHM hat sich für heute um -1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.89 bis zu einem Hoch von 29.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATHM News
- Earnings call transcript: Autohome Q2 2025 beats EPS forecasts with AI push
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autohome Stock?
- Autohome ADR earnings beat by ¥0.41, revenue fell short of estimates
- Citi maintains Neutral rating on Autohome stock amid ongoing price war
- Autohome: AI Investments, Stock Repurchases, And Cheap (NYSE:ATHM)
- Autohome: Navigating Industry Shifts Amid Evolving Market Dynamics (NYSE:ATHM)
- Ping An to sell 42% stake in Autohome to Haier Group for $1.8 billion
- Autohome Stock: Generous Dividend Offset By Question Marks Elsewhere (NYSE:ATHM)
Tagesspanne
28.89 29.65
Jahresspanne
23.39 34.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.90
- Eröffnung
- 29.39
- Bid
- 29.37
- Ask
- 29.67
- Tief
- 28.89
- Hoch
- 29.65
- Volumen
- 342
- Tagesänderung
- -1.77%
- Monatsänderung
- 2.69%
- 6-Monatsänderung
- 5.12%
- Jahresänderung
- -10.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K