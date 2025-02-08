通貨 / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.37 USD 0.53 (1.77%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATHMの今日の為替レートは、-1.77%変化しました。日中、通貨は1あたり28.89の安値と29.65の高値で取引されました。
Autohome Inc American Depositary Shares, each representing fourダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.89 29.65
1年のレンジ
23.39 34.70
- 以前の終値
- 29.90
- 始値
- 29.39
- 買値
- 29.37
- 買値
- 29.67
- 安値
- 28.89
- 高値
- 29.65
- 出来高
- 342
- 1日の変化
- -1.77%
- 1ヶ月の変化
- 2.69%
- 6ヶ月の変化
- 5.12%
- 1年の変化
- -10.27%
