货币 / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.54 USD 0.19 (0.64%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATHM汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点29.13和高点29.65进行交易。
关注Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATHM新闻
- Earnings call transcript: Autohome Q2 2025 beats EPS forecasts with AI push
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autohome Stock?
- Autohome ADR earnings beat by ¥0.41, revenue fell short of estimates
- Citi maintains Neutral rating on Autohome stock amid ongoing price war
- Autohome: AI Investments, Stock Repurchases, And Cheap (NYSE:ATHM)
- Autohome: Navigating Industry Shifts Amid Evolving Market Dynamics (NYSE:ATHM)
- Ping An to sell 42% stake in Autohome to Haier Group for $1.8 billion
- Autohome Stock: Generous Dividend Offset By Question Marks Elsewhere (NYSE:ATHM)
日范围
29.13 29.65
年范围
23.39 34.70
- 前一天收盘价
- 29.73
- 开盘价
- 29.37
- 卖价
- 29.54
- 买价
- 29.84
- 最低价
- 29.13
- 最高价
- 29.65
- 交易量
- 163
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 3.29%
- 6个月变化
- 5.73%
- 年变化
- -9.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值