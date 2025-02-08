통화 / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.13 USD 0.24 (0.82%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATHM 환율이 오늘 -0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.95이고 고가는 29.71이었습니다.
Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
28.95 29.71
년간 변동
23.39 34.70
- 이전 종가
- 29.37
- 시가
- 29.17
- Bid
- 29.13
- Ask
- 29.43
- 저가
- 28.95
- 고가
- 29.71
- 볼륨
- 302
- 일일 변동
- -0.82%
- 월 변동
- 1.85%
- 6개월 변동
- 4.26%
- 년간 변동율
- -11.00%
