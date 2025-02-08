Divisas / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.90 USD 0.17 (0.57%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATHM de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.13, mientras que el máximo ha alcanzado 29.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
29.13 29.91
Rango anual
23.39 34.70
- Cierres anteriores
- 29.73
- Open
- 29.37
- Bid
- 29.90
- Ask
- 30.20
- Low
- 29.13
- High
- 29.91
- Volumen
- 464
- Cambio diario
- 0.57%
- Cambio mensual
- 4.55%
- Cambio a 6 meses
- 7.02%
- Cambio anual
- -8.65%
