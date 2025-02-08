Valute / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.13 USD 0.24 (0.82%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATHM ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.95 e ad un massimo di 29.71.
Segui le dinamiche di Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATHM News
- 3 azioni USA nel settore comunicazione guadagnano posizioni nei ranking di valore - Benzinga Italia
- Earnings call transcript: Autohome Q2 2025 beats EPS forecasts with AI push
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autohome Stock?
- Autohome ADR earnings beat by ¥0.41, revenue fell short of estimates
- Citi maintains Neutral rating on Autohome stock amid ongoing price war
- Autohome: AI Investments, Stock Repurchases, And Cheap (NYSE:ATHM)
- Autohome: Navigating Industry Shifts Amid Evolving Market Dynamics (NYSE:ATHM)
- Ping An to sell 42% stake in Autohome to Haier Group for $1.8 billion
- Autohome Stock: Generous Dividend Offset By Question Marks Elsewhere (NYSE:ATHM)
Intervallo Giornaliero
28.95 29.71
Intervallo Annuale
23.39 34.70
- Chiusura Precedente
- 29.37
- Apertura
- 29.17
- Bid
- 29.13
- Ask
- 29.43
- Minimo
- 28.95
- Massimo
- 29.71
- Volume
- 302
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- 1.85%
- Variazione Semestrale
- 4.26%
- Variazione Annuale
- -11.00%
20 settembre, sabato