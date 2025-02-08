QuotazioniSezioni
Valute / ATHM
Tornare a Azioni

ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four

29.13 USD 0.24 (0.82%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATHM ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.95 e ad un massimo di 29.71.

Segui le dinamiche di Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATHM News

Intervallo Giornaliero
28.95 29.71
Intervallo Annuale
23.39 34.70
Chiusura Precedente
29.37
Apertura
29.17
Bid
29.13
Ask
29.43
Minimo
28.95
Massimo
29.71
Volume
302
Variazione giornaliera
-0.82%
Variazione Mensile
1.85%
Variazione Semestrale
4.26%
Variazione Annuale
-11.00%
20 settembre, sabato