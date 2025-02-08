Moedas / ATHM
ATHM: Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four
29.47 USD 0.43 (1.44%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATHM para hoje mudou para -1.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.39 e o mais alto foi 29.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Autohome Inc American Depositary Shares, each representing four. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATHM Notícias
- Earnings call transcript: Autohome Q2 2025 beats EPS forecasts with AI push
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Autohome Stock?
- Autohome ADR earnings beat by ¥0.41, revenue fell short of estimates
- Citi maintains Neutral rating on Autohome stock amid ongoing price war
- Autohome: AI Investments, Stock Repurchases, And Cheap (NYSE:ATHM)
- Autohome: Navigating Industry Shifts Amid Evolving Market Dynamics (NYSE:ATHM)
- Ping An to sell 42% stake in Autohome to Haier Group for $1.8 billion
- Autohome Stock: Generous Dividend Offset By Question Marks Elsewhere (NYSE:ATHM)
Faixa diária
29.39 29.65
Faixa anual
23.39 34.70
- Fechamento anterior
- 29.90
- Open
- 29.39
- Bid
- 29.47
- Ask
- 29.77
- Low
- 29.39
- High
- 29.65
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -1.44%
- Mudança mensal
- 3.04%
- Mudança de 6 meses
- 5.48%
- Mudança anual
- -9.96%
